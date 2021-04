Signe Riisalo: vaimse tervise murede vastu võitlemisel on suur roll kohalikel omavalitsustel

Depressiivsed algkoolilapsed. Ärevushäiretega noored. Kurnatud lapsevanemad ja väsinud õpetajad. Terve me ühiskond tundub olevat ühel moel või teisel mentaalselt rõhutud. Vaimse tervise probleemide massiline päevakorda kerkimine näitab, kuidas ajapikku on kasvanud ühest pandeemiast välja teine. Ja võib-olla, et pikas perspektiivis hullemgi.

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo nentis, et nii lapsi kui täiskasvanuid rõhuvad mured jõuavad tema ametikohani välja peamiselt meedia kaudu. See ei tähenda aga, et ministeeriumis probleemile tähelepanu ei pöörataks - vastupidi, algatusi mentaalse heaolu edendamiseks leidub hulgi. "Kurb, et üldse jõuavad," tõdes ta. "Samas on hea see, et kriis võimaldab rohkem märgata vaimse tervise muresid."

Riisalo teadvustas, et vaimse tervise näitajate halvenemine pole mitte ainult tingitud koroonakriisist, vaid on tegelikkuses kehvenenud terve viimase kümnendi jooksul. Et rõhuva pandeemia survet vähendada, tuleb tema silmis alustada eelkõige kodusest keskkonnast - peresuhted ja -dünaamika on nii laste kui ka täiskasvanute puhul ülimalt olulised. Siiski on selge, et pelgalt nii ennast kui lähedasi inspekteerides kõiki muresid ei paranda. Kui üheks võimaluseks on teadvustada rohkem nii enda sees kui ka teise puhul toimuvat, siis tegelikkuses leidub ka ohtralt variante, mida rakendada nii lapsevanemaid kui ka lapsi painavate probleemide puhul - tugisüsteemis on tegelikult väga palju erinevaid võimalusi abi palumiseks ja nõu saamiseks. Seda nii laste, noorte kui ka täiskasvanute puhul.

Abi lastele ja noortele Koolipsühholoogidel on oluline roll vaimse tervise probleemide ennetamisel, varajasel märkamisel ja esmasel sekkumisel. Psühholoogiline abi. Psühholoogi teenusele saamiseks pöörduda perearsti poole. Vajaduse korral suunab perearst õpilase vaimse tervise õe vastuvõtule laste vaimse tervise keskusesse. Lasteabi telefon 116 111 ja lasteabi.ee vestlus: kõik lapsed ja noored saavad 24/7 pöörduda abi ja nõu saamiseks. Noored vanuses 16-26 saavad tasuta vaimse tervise nõustamist Peaasi MTÜ spetsialistidelt. Tasuta nõustamist psühholoogia üliõpilastelt saab Lahendus.net lehelt.

Riisalo kutsus lapsevanemaid üles lugema ja meelt avardama. "Keegi meist pole sündinud ju valmis lapsevanemana," toonitas minister. "Laps muutub oma arenguprotsessis palju. Vanemaks olemist õpitakse lapse kasvamisega koos. Harige ennast julgelt ja õppige oma lastelt."

Millised võimalused on lapsevanematel nõu ja abi saada? Lapsega seotud murede ja probleemide korral on võimalik helistada anonüümsena Lasteabi telefonile 116 111. Lisaks on olemas ka variant pöördumiseks Lasteabi poole veebivestluse teel. Info ja nõu on saadaval 24/7. Lapse toetamiseks õppetöös saavad vanemad helistada tööpäeviti kell 12-16 Rajaleidja tugiliinile 7350750. Pakkumaks lapsele turvalist ja toetavat keskkonda, on vanematel oluline hoolitseda iseenda vajaduste, vaimse/füüsilise tervise ning paarisuhte eest. Nõuandeid saavad vanemad saidilt tarkvanem.ee. Lapsevanemad saavad küsida omavalitsusest võimalust osaleda Imeliste Aastate programmis. Tööandjatele võib soovitada, et nad lastevanematele erinevaid teenuseid pakuks: näiteks psühholoogiline nõustamine, Imelised Aaastad, Gordoni perekool, lastehoid ja muud taolised variandid, et kriisiajaga toime tulla. Signe Riisalo märkis, et tööandjad võiksid teenuseid rahastada kasvõi osaliselt. Viljandis, Türil ja Põltsamaal on loodud ennetus- ja pereteenuste keskused „Perepesad“, kus pakutakse tuge peredele juba lapseootuse ajal kuni kooliminekuni (infot, vanemlike oskuste koolitusi, vajaduse korral ka psühholoogilist nõustamist).