India haiglad löövad häirekella: iga päev nakatub ja sureb rekordarv inimesi, olukorra paranemist ei ole näha

India suurlinnades ägavad tervishoiuasutused juba mitmendat nädalat patsientide rohkuse all ja haiglate ees looklevad pikad järjekorrad haigetest, kelle jaoks voodikohta lihtsalt ei jätku, vahendab The Guardian.

Uueks pandeemia tulipunktiks tõusnud riigis on viimase kolme päeva jooksul juurde tulnud enam kui miljon uut nakatunut. Tõusu teel on ka suremuse näitajad ja viimase ööpäevaga suri taas rekordarv COVID-19 patsiente - 2767 inimest.

Tervishoiueksperdid hoiatavad, et käesoleva laine tippu veel paista pole ja nakatumisnäitaja rühib üles veel vähemalt kolm nädalat. Tõenäoliselt on ka haigestunute ja surnute arv tegelikkuses oluliselt suurem kui ametlikus statistikas.

India keskvalitsus, mis on oma tegevusetuse tõttu langenud tugeva kriitika alla, saatis nädalavahetusel teele kümned erirongid, mis toimetavad hapnikku raskemini pihta saanud piirkondadesse. Võimud on hakanud survestama ka tööstussektorit, et see kiirendaks hapniku ja elupäästvate ravimite tootmist.