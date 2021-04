Eesti Naisliit: Lapsevanem ei tohi olla vägivaldne

"Oleme koos ülejäänud Eesti ühiskonnaga sügavalt nördinud, et üks ema on oma vastutusel olevaid lapsi nii julmalt kohelnud. Meil on väga kahju lastest, kes pidid väärkohtlemise all kannatama. Selline käitumine ei ole üldse ema vääriline," sõnas Naisliidu esinaine Mailis Alt.