Irja Lutsar: ma ei näe mingit põhjust, miks Johnson & Johnsoni vaktsiiniga mitte edasi minna

Koroonastatistika näitab jätkuvalt tervitatud langustrendi: alates piirangute kehtestamisest on nakatunute ja hõivatud haiglakohtade number kõvasti vähenenud. Pisitasa, ent sihikindlalt on kukkumas ka intensiivis viibivate haigete arv. Positiivse noodina on peagi oodata ka rangemate piirangute lõppemist. Sellest hoolimata toonitab Irja Lutsar, et maikuu tulek ei tähenda veel "tavapärase" elukorralduse juurde naasmist.

"Kui nüüd kõik läheb lahti, siis peab vaatama, mis juhtuma hakkab," ei tahtnud Lutsar ennatlikult miskit kindlat öelda. "Isegi, kui ühiskond läheb lahti, siis igaühele peab olema selge, et endine elu ei ole veel tagasi. Tuleb jätkuvalt pidusid ja suure hulga inimeste kogunemist ära hoida, käsi hoolega pesta ja 2+2 reeglist kinni pidada. Sellised asjad peavad absoluutselt kehtima jääma. Ja kui kohad lahti lähevad, peab vaktsineerimine erilise hoo sisse saama."

Pookimise puhul kerkib hiljutiste uudiste valguses esile küsimus: kuidas minnakse Eestis edasi Johnson & Johnsoni vaktsiiniga, mis lubati just tagasi USA vaktsineerimiskavasse?

Lutsar nentis, et immuniseerimiskomitee on kogunemas alles uue nädala alguses, ent tema silmis võiks mainitud vaktsiiniga edasi minna küll.

Kui pakutakse vaktsiini, siis võtke see vastu. See on elupäästev. Lutsari üleskutse eakatele.

"Eesti ei käitu - ega käitunud ka enne - mitte USA järgi, vaid selle järgi, et Johnson & Johnson saatis ju välja kirja, kus paluti, et vaktsiini kasutamise suhtes tehtaks otsus Euroopa Ravimiametis," märkis viroloog. Nagu teada, siis 20. aprillil kuulutas Euroopa Ravimiamet, et Johnson & Johnsoni vaktsiin on küll seotud haruldase sündroomiga, ent selle kasutegur kaalub ohuteguri kõvasti üle. "Muidugi ei saa ma terve immuniseerimiskomitee eest vastata, aga ma ei näe mingi põhjust, miks mitte sellega edasi minna."