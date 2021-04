Põlva lähistel hukkus rongi alla jäänud mees

Täna kella 11 ajal juhtus Orajõe külas õnnetus, mille tulemusena suri Koidula-Tartu rongi alla jäänud mees, kelle isik on suudetud tuvastada. Lõuna prefektuuri Kagu politseijaoskonna välijuht Arvo Turba märkis, et õnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel.