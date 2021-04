Indoneesia leidis kadunuks jäänud allveelaeva Bali mere põhjast. Võimud kardavad, et elusalt enam kedagi ei leita

Indoneesia mereväe esimene admiral Julius Widjojono ütles täna hommikul Reutersile, et merepõhja skanneerimise käigus avastati 850 meetri sügavuselt allveelaev KRI Nanggala-402, mis jäi kadunuks varem sel nädalal.

Hiljem märkis ta, et otsingutel on leitud esemeid, millest osa näib pärinevat laeva sisemusest. "Võime kinnitada, et allveelaev uppus," ütles Widjojono. "Merest leitud esemed ei oleks allveelaevalt välja pääsenud ilma välissurve või torpeedoheitja vigastuseta."