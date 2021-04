Moskva: Eesti diplomaadid võivad juba nuputada, kellel neist tasub asuda asju pakkima

Leedu välisministeeriumist öeldi Leedu Delfile, et sellega väljendatakse Tšehhile täielikku toetust.

„Leedu Vabariigi välisministeerium kutsus välja Vene Föderatsiooni esindaja Leedus ja talle anti üle noot, milles teatatakse, et kaks diplomaati on diplomaadi staatusega kokkusobimatu käitumise eest tunnistatud persona non grata’ks, mistõttu peavad nad Leedu territooriumilt lahkuma seitsme päeva jooksul,” teatas Leedu välisministeerium.