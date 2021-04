Ööpäevaga tuvastati 390 koroonapositiivset, haiglas on 396 patsienti

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 195 inimesel. 149 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus 51, Lääne-Virumaale 26, Pärnumaale 24, Viljandimaale 22, Tartumaale 16 uut positiivsest testitulemust. Raplamaale lisandus 10, Järvamaale 9, Läänemaale 6, Põlva-, Saare- ja Võrumaale 4, Valgamaale 3, Jõgevamaale 2 ja Hiiumaale 1 uut nakkusjuhtu. 13 positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 479,94 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 9,4%.

Ööpäeva jooksul avati haiglates uusi COVID-19 haigusjuhtumeid kokku 33, haiglaravi vajab 396 patsienti

24. aprilli hommikuse seisuga viibib haiglas 396 COVID-19 patsienti, nendest intensiivravi vajab 56 patsienti, kellest omakorda juhitaval hingamisel on 41 inimest.

Uusi COVID-19 haigusjuhtumeid avati kokku 33. Koju saadeti 42 inimest, 9 inimest viidi üle mitte-COVID-19 osakonda.

Haiglaravi on kokku vajanud 6,7% haigete üldarvust, eelmine nädal hospitaliseeriti 302 inimest. Haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 68 aastat, kõikidest haiglaravi vajavatest patsientidest on üle 60-aastased 302 inimest (76,3%).

Ööpäeva jooksul suri 11 koroonaviirusega nakatunud inimest – 65-aastane mees, 65-aastane naine, 67-aastane naine, 69-aastane naine, 73-aastane naine, 75-aastane mees, 77-aastane naine, 78-aastane mees, 82-aastane naine, 83-aastane mees ja 95-aastane mees. Kokku on Eestis surnud 1137 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 6835 COVID-19 haigusjuhtumit 6578 inimesega.

Eestis on COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud 309 656 inimesele, kaks doosi on saanud 96 463 inimest

Tänahommikuse seisuga on vaktsineerimisi tehtud kokku 309 656 inimesele, kellest 213 193 on saanud ühe ja 96 463 kaks doosi. Ööpäeva jooksul manustati 8922 doosi, kokku on manustatud 406 119 vaktsiinidoosi.