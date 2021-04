USA andis Johnsoni & Johnsoni vaktsiinile taas rohelise tule, kaitsepookida võib kõiki täisealisi

USA haiguste kontrolli ja tõrje keskus (CDC) ning toidu- ja ravimiamet (FDA) teatasid, et vereliistakute vähesusega tromboosi sündroomi risk vaktsineeritutel on väga madal: kaheksa miljoni kaitsepoogitu seas esines kõigest 15 juhtumit, vahendab Reuters.

"Me ei soovita enam selle vaktsiini kasutamise pausil hoidmist," ütles CDC direktor Rochelle Walensky pressibriifingul. "Tegime põhjaliku analüüsi ja võime öelda, et tõenäoliselt seal seos on, kuid risk on väga madal."

FDA ametnikud ütlesid, et otsus jõustub kohe, mis tähendab, et J&J-ga võib kaitsepookimist jätkata juba laupäeval. Agentuur teatas, et ajakohastab vaktsiini teabelehte, lisades sinna hoiatuse võimalike riskide kohta.

Ametid tegid otsuse pärast hinnangut sõltumatutelt ekspertidelt, kes soovitasid vaktsiinipausi lõpetada. CDC teatel esines sündroom seitsmel alla 50-aastasel naisel ühest miljonist, neist suurim oli risk 30-39-aastaste naiste seas.

Üle 50-aastaste naiste ja kõigi meeste puhul ilmnes tromboos ühel inimesel miljoni doosi kohta, näitas analüüs. Juhtumitest kolm lõppesid surmaga, ütlesid ametnikud.

CDC ekspertkogu otsustas häältega 10-4, et J&J vaktsiini võib endiselt kasutada kõigil täisealistel.

Washingtoni Georgetowni ülikooli nakkushaiguste ekspert ja endine FDA juhtivteadur Jesse Goodman ütles, et risk pole olematu, ent on siiski väike. "Me peaksime panema asja perspektiivi. Tõenäosus, et surete autoõnnetuse tagajärjel on umbes üks sajale. Tõenäosus, et teid tabab piksenool on umbes üks 15 000-le," rääkis Goodman.