Narvas ründas noaga relvastatud röövel kahte kauplust. Üks müüja sai viga

Esmase info kohaselt vahetas mees kahe röövimiskatse vahel riideid, kuid politseinikud tuvastasid, et need kaks juhtumit olid omavahel seotud.

Vitali Kondratjevi sõnul on sellised juhtumid pigem erandid ning mõjutavad kindlasti kõigi elanike turvatunnet. “Seetõttu reageerib politsei nendele sündmustele alati täiendavate jõududega ning väga oluline on kurjategija kinni pidada. Suur tänu vaprale mehele, tänu kellele õnnestus ründaja kiiresti kinni pidada. Nähes kauplusest põgenevat ründajat, sekkus mees kõhklusteta ning takistas tema teekonda, hoides teda kinni kuni politsei saabumiseni,” ütles Kondratjev.

Viru ringkonnaprokuratuuri prokurör Priit Heinsoo sõnul on meest varem väärteokorras karistatud varavastase süüteo eest, nüüd aga pani ta lühikese ajavahega toime kaks rasket kuritegu. „Praegusel juhul kaasnes mehe tegevusega ka vägivald, mis näitab, et tema teod on muutunud ajas raskemaks ning ta on valmis kasutama ka relva. Selline ajas eskaleeruv käitumine viitab, et mees võib vabaduses viibides panna toime uusi raskeid kuritegusid, mistõttu pidas prokuratuur tema vahistamise taotlemist vältimatuks,“ ütles Heinsoo, kes samuti tunnustab kodanikujulgust üles näidanud ja kurjategija tabamist hõlbustanud meest. „Üheskoos ja hoolides suudame luua turvalisust, küll aga tuleb sekkudes alati hinnata võimalikke riske ning jälgida, et keegi iseennast ohtu ei seaks.“