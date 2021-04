Isamaalased toetasid Seederi jätkamist. Parteijuht: Parempoolsete näol on tegemist väikese kärarikka vähemusega

Liikmete hääletus viidi läbi vastavalt erakonna volikogu 13. aprilli otsusele seoses asjaoluga, et eestseisuse volitused lõppevad käesoleva aasta 11. mail.

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder sõnul kinnitab suur häälteenamus, et valdav enamus erakonna liikmetest peavad põhjendatuks juhtorganite volituste pikendamist.

“Kuna Parempoolsete alternatiivne ettepanek ja aktiivne vastupropaganda sai väga väikese toetuse, siis kujunes sellest hääletusest omamoodi usaldushääletus tänastele juhtidele, kes näevad Isamaad konservatiivse ja väärtuspõhise aateparteina. Hääletustulemus näitab ka, et erakonna kollektiivse mõistusega on kõik korras ja eestseisuse ning volikogu mõistlikud ettepanekud leiavad erakonna enamuse toetuse,” lisas Seeder.

Samuti leidis Seederi sõnul kinnitust, et erakond ei ole lõhenenud kaheks vastanduvaks pooleks, vaid Parempoolsete näol on tegemist väikese kärarikka vähemusega. „Liikmehääletuse sõnum on selge: kaklus ja erakonna halvustamine liikmetele ei meeldi,“ kinnitas ta.