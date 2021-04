Mihkelson pärast kohtumist Vene dissidendiga: Navalnõil on kriitiline neeru- ja südamepuudulikkus

Nagu Delfi üleeile kirjutas, osutusid need vestlused hoopis deepfake-aktsioonideks, kus parlamendiliikmetega vestles keegi teine. Kuigi infooperatsiooni toimepanija ei ole kindlalt teada, arvas riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson (Reformierakond) üleeile: "Ei pea olema raketiteadlane, et arvata, et selle taga olid Venemaa eriteenistused."

Eile toimunud kohtumisel viibis Volkov füüsiliselt Mihkelsoni Leedu kolleegi juures, nimelt elab Venemaalt pagenud mees just seal. Moskva kohus on andnud välja tema arreteerimiskäsu, mistõttu võib teda tabada kodumaale naastes samasugune saatus, nagu Navalnõid.

Mihkelson vahendas halbu uudiseid opositsiooniliidri tervise kohta: "Ta on väidetavalt kaotanud äärmiselt palju kehakaalu." Täna teatas Navalnõi, et lõpetab arstide soovitusel näljastreigi. "Tema tervislik seisund on maksimaalselt kriitiline neeru- ja südamepuudulikkuse tõttu," lisas Mihkelson.

Putin on närvis

Väliskomisjoni esimees ütles, et märtsis aset leidnud infooperatsioonid ei takista Eestil Vene opositsiooniga rääkimist: "Vastupidi, see hoopis suurendab suhtlust." Ta peab toimuvat president Valdimir Putini strateegiliseks tegevuseks Venemaa lõplikult diktatuuriks muutmisel.

Riigikogulase sõnul kinnitasid nii Volkov kui ka samuti Venemaal pagenud Navalnõi liitlane Vladimir Milov, et Putini populaarsus üle riigi on vähenenud: "Nad tahavad elimineerida igasuguse halbade üllatuste võimaluse." Ta lisas: "Ka vale-Volkovi kaasus näitab, kui närvis Putin on."

Balti parlamentide väliskomisjonide juhid: Tehnoloogia edusammud on avanud palju uksi, ühendanud meid pandeemia ajal ja muutnud paremaks miljonite inimeste elu, kuid samas tähendavad masinõpe ja süvavõltsingu tehnoloogiate areng ka seda, et üha reaalsemaks muutub oht, et neid tehnoloogiaid kasutavad välismaised ja kuritegelikud küberjõud.



Kremli kriitikute, Kremli geopoliitiliste vastaste ja Venemaa demokraatliku opositsiooni toetajate vastu suunatud sihipäraste rünnakute eesmärgiks on olnud naeruvääristada Kremli kriitikuid, kuid sellele vaatamata on need inimesed meid hoopis julgustanud ja tugevdanud meie kindlat otsust toetada Venemaa demokraatlikku opositsiooni igal võimalikul viisil. Kodanike põhiliste inimõiguste vägivaldne mahasurumine, poliitilised kohtuprotsessid, opositsioonijuhtide tagakiusamine ja riigi toetusel toimuvad ründed on tõsised asjad ning me arvame nii ka tulevikus.



Marko Mihkelson

Riigikogu



Zygimantas Pavilionis

Leedu Seim



Rihards Kols

Läti Seim

