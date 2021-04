Nagu Delfi eile kirjutas, osutusid need vestlused hoopis deepfake-aktsioonideks, kus parlamendiliikmetega vestles keegi teine. Kuigi infooperatsiooni toimepanija ei ole kindlalt teada, arvas riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson (Reformierakond) eile: "Ei pea olema raketiteadlane, et arvata, et selle taga olid Venemaa eriteenistused."

Täna toimunud kohtumisel viibis Volkov füüsiliselt Mihkelsoni Leedu kolleegi juures, nimelt elab Venemaalt pagenud mees just seal.