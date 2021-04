Tänaseks on saanud vähemalt esimese kaitsesüsti juba üle 300 tuhande inimese. Nagu sotsiaalministeerium pressiteates ka märkis, annab see meile kõrge 4. koha, mida jagame koos Hollandiga. Mõlemas riigis on saanud vähemalt ühe vaktsiinidoosi 27,6 protsenti elanikkonnast.

Euroliidu edukaim vaktsineerija on olnud 42,3 protsendiga Ungari, ent nende saavutus on vastuoluline.