VAKTSIINIRALLI | Eesti jahib EL üldarvestuses medalit, ent eakate kaitsmisel sörgime lõpus

Tänaseks on saanud vähemalt esimese kaitsesüsti juba üle 300 000 inimese. Nagu sotsiaalministeerium pressiteates ka märkis, annab see meile kõrge 4. koha, mida jagame koos Hollandiga. Mõlemas riigis on saanud vähemalt ühe vaktsiinidoosi 27,6 protsenti elanikkonnast.

Euroliidu edukaim vaktsineerija on olnud 42,3 protsendiga Ungari, ent nende saavutus on vastuoluline. Nimelt on nad erinevalt enamikest teistest EL riikidest lasknud käiku ka Venemaa ja Hiina vaktsiinid. Kui Venemaa Sputnik V võibki suveks Euroopa ravimiameti kasutusloa saada, siis Hiina pole seda taotlenudki. On teada, et Euroopa Liidu rohelisele digitõendile ravimiameti loata vaktsiine kandma ei hakata.

Teisel kohal on 38,8 protsendiga Malta. Vahemere saareriik on vaieldamatu liider Euroopa lõunapoolsete turismiriikide seas. Sealne valitsus plaanib avada turismisektori juba 1. juunil. Erinevalt Ungarist on nende edu saavutatud puhtalt Euroopa ravimiameti heakskiidu saanud vaktsiinidega. Maltale tagab kõrge koha tugev eeltöö, nimelt kasutasid vaktsiinide tellimise võimaluse maksimaalses ulatuses ära.

Eakamate vaktsineerimine – Eesti jaoks pea- või kõrvalala?

Vahetult Eesti ees on Soome, kellel on vaktsineeritud meiega võrreldes vaid kaks ja pool protsendipunkti enam – 30,1. Eakamate vaktsineerimisel on põhjanaabrid paraku lootusetult eest läinud. 80-aastaste ja vanemate seas on Soome saavutanud pea 90-protsendilise hõlmatuse. Vaatamata väga tublile sooritusele on nad Euroopa Liidus alles 7. kohal.

Tegelikult on see võistlus juba lõppenud, sest statistika kohaselt on Iirimaa saavutanud 80+ vanuserühmas sajaprotsendilise hõlmatuse. Neile järgnevad samuti pea täieliku eakate vaktsineeritusega Hispaania, Malta, Taani, Portugal ja Rootsi.