Navalnõi teatas näljastreigi lõpetamisest

„Ma ei loobu nõudmisest lasta minu juurde vajalik arst. Mul kaob käte- ja jalaosade tundlikkus ja ma tahan aru saada, mis see on ja kuidas seda ravida, aga võttes arvesse edasiminekut ja kõiki asjaolusid, alustan näljastreigist väljumist,” teatas Navalnõi Instagramis, vahendab Interfax.

„Reeglite järgi võtab see teised 24 päeva ja räägitakse, et see on isegi raskem. Nii et soovige edu,” kirjutas Navalnõi.