Eesti saadab välja ühe Vene diplomaadi, Läti samuti ühe ja Leedu kaks

Venemaa on rikkunud jämedalt rahvusvahelist õigust Euroopa Liidu ja NATO liikmesriigi territooriumil, mis õõnestab Tšehhi suveräänsust ja tõi kaasa kahe inimese hukkumise, selline käitumine kahjustab Euroopa julgeolekut ja stabiilsust ning on lubamatu, öeldakse välisministeeriumi pressiteates.

Välisminister Eva-Maria Liimets ütles Vilja Kiisleri otsesaates, et suursaadiku väljasaatmine oleks diplomaatilisel skaalal palju suurem samm ja seda praegu kaalutud ei ole.

Tšehhi teatas 17. aprillil, et saadab välja 18 Vene diplomaati. Tegemist on Vene välisluureteenistuse ja sõjaväeluure agentidega.

Läti välisministeeriumist öeldi Läti Delfile, et Rinkēvičs langetas otsuse solidaarsusest Tšehhiga seoses Vene luureteenistuste ebaseadusliku tegevusega Tšehhis ning Vene saatkonna diplomaadi tegevuse hinnangu ja tema rikkumiste alusel Lätis. Otsusele eelnesid ka konsultatsioonid Euroopa Liidu ja NATO liitlastega.

„Läti on huvitatud suhete kujundamisest Venemaaga, toetudes vastastikusele austusele, rahvusvahelisele õigusele ja Viini diplomaatiliste suhete konventsiooni põhimõtetele. Venemaa tegevus annab juba pikemat aega tunnistust nende põhimõtete süstemaatilise rikkumise ja julgeolekualase olukorra halvenemise kohta,” teatas Läti välisministeerium.

Leedu välisminister Gabrielius Landsbergis teatas, et solidaarsusest Tšehhiga saadetakse välja kaks Vene diplomaati.

„Täna, 23. aprillil, kutsuti Leedu Vabariigi välisministeeriumi Vene Föderatsiooni esindaja Leedus ja talle anti üle noot, milles teatatakse, et kaks diplomaati on diplomaadi staatusega kokkusobimatu käitumise eest tunnistatud persona non grata’ks, mistõttu peavad nad Leedu territooriumilt lahkuma seitsme päeva jooksul,” teatas Landsbergis.