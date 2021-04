Ilmar Tomusk: Keeleamet on Bolti ja Woltiga hädas

Täna lööb Delfi kommentaariumis kaasa keeleameti juht Ilmar Tomusk.

Keeleamet on seni teinud ettekirjutusi valdavalt venekeelsetele, kuid viimaste aastatega on tekkinud täiesti uus situatsioon, kui meil on Wolt ja Bolt, mille juhid ning kullerid ei räägi ei eesti ega vene keelt. Kui palju olete neile ettekirjutusi teinud?

Oleme ikka, kuid probleem on õiguslikes regulatsioonides. Keeleseaduse alusel antud valitsuse määrus ütleb, et tööandja peab tagama töötaja eesti keele oskuse nõutaval tasemel. Tänapäeval on raske tuvastada, kes on tööandja. Esiteks on palju renditöötajaid, kelle puhul on tööandja tööjõurendifirma, kes talle ka palka maksab. See tähendab, et keeleametil pole ka just kui kellelegi ettekirjutust teha. Võib teha ettekirjutuse inimesele endale, kuid võib juhtuda seda, et kolme kuu pärast on ta juba läinud ja tema asemel töötab keegi teine.

Teiseks, on nn. platvormitöötajad, kelle puhul on olukord veelgi segasem. Me näeme, et Bolti märkidega sõidetakse taksot, kuid kui me mõne taksojuhi keeleoskuse pärast pöördume Bolti poole, siis nad ütlevad, et nemad pakuvad ainult platvormi ja inimene, kes Bolti taksot juhib, pole nende töötaja. Taksojuhile saame teha ettekirjutuse ja kontrollida selle täitmist, kuid see on erakordselt raske, kuna taksojuhil pole tööandjat.

Oleme teinud haridus-ja teadusministeeriumile ettepaneku määrust täpsustada, sest see võeti vastu 2011. aastal, kui veel platvormitöötajaid polnud. Tööturg on nii palju edasi arenenud, et peaksime arvestama uut reaalsust, et saaksime juhte ning kullereid tuvastada ja neilt keeleoskust tuvastada. Sest tarbijal on õigus eestikeelsele teabele ja teenindamisele vaatamata sellele, et olukord tööturul on kümne aasta taguse ajaga võrreldes oluliselt muutunud.

Mõne aasta eest räägiti nördimusega Narva taksojuhtidest, keda keeleamet taga kiusavat. Narvas on nimeliselt paar-kolm protsenti eestlaseid, kellest eesti keelt räägivad pooled. Kas Narva taksojuht peab oskama eesti keelt või mitte?