„Hiilgas Tšehhi, välispoliitilistes asjades üsna piiratud suveräänsusega maa, läks välja olukorra teravdamisele, vastasseisule Venemaaga ja tuleb tunnistada, et sai, mis tahtis,” ütles Narõškin täna Venemaa relvajõudude keskmuuseumis näituse avamisel, vahendab Interfax.

„Kusjuures oma tegevuses peitis end täiesti armetu ja madala vale taha, mis on mõeldud võib-olla, võib öelda ebapiisava intellektuaalse arengu tasemega inimeste jaoks. See on kurb,” lisas Narõškin.