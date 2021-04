Putin: Zelenskõi peab Donbassi probleeme arutama „rahvavabariikidega”, mitte kolmandate riikidega, nagu Venemaa

Putini sõnul tekib küsimus, mida Ukraina pool täpselt arutada tahab. Putin ütles, et kui jutt käib Donbassi probleemidest, „siis peab Ukraina juhtkond esmajärjekorras kohtuma LRV ja DRV vabariikide juhtidega ja alles pärast seda arutama neid probleeme kolmandate riikide esindajatega, kelleks antud juhul on Venemaa”.

Putini sõnul on Ukraina võimud astunud palju samme, mis on lõhkunud kahepoolseid suhteid. „See puudutab suhtumist Vene õigeusu kirikusse, katseid see lõhkuda. See puudutab suhtumist vene keelde ja Ukraina venekeelsetesse kodanikesse ja Venemaa kodanikesse, kes elavad Ukrainas,” ütles Putin.