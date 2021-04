Ööpäevaga tuvastati Eestis 392 koroonapositiivset, haiglaravi vajab 426 patsienti

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 218 inimesel. 169 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus 59, Pärnumaale 26, Tartumaale 15, Lääne- ja Lääne-Virumaale 14, Raplamaale 9 uut positiivset testi. Viljandimaale lisandus 7, Võru- ka Valgamaale 6, Jõgeva- ja Järvamaale 4, Põlvamaale 3 ja Saaremaale 1 uus nakkusjuht. Hiiumaale uusi positiivseid teste ei lisandunud. 6 positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 490,6 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 9,6%. Ööpäeva jooksul avati haiglates uusi COVID-19 haigusjuhtumeid kokku 51, haiglaravi vajab 426 patsienti. Haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 68 aastat, kõikidest haiglaravi vajavatest patsientidest on üle 60-aastased 326 inimest (76%).

Ööpäeva jooksul manustati 11 599 vaktsiinidoosi, vaktsineerimisi on tehtud kokku 303 952 inimesele, kellest 93 250 on saanud mõlemad doosid. Üle 70-aastaste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 59%. 70+ vanusegruppi on üle 60% vaktsineeritud Hiiu-, Jõgeva-, Järva-, Lääne-, Lääne-Viru-, Põlva-, Pärnu-, Rapla-, Saare-, Tartu-, Viljandi- ja Võrumaal.

Ööpäeva jooksul suri kuus koroonaviirusega nakatunud inimest – 68-aastane naine, 73-aastane naine, 79-aastane mees, 84-aastane naine, 87-aastane naine ja 88-aastane mees. Kokku on Eestis surnud 1126 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Läbipõdejate arv üle 100 tuhande, vaktsineeritute arv ületas 300 tuhande piiri

23. aprilli seisuga on tervenenud 106 255 inimest. Neist 70 154 inimese (66%) haigusjuhtum on lõpetatud, 36 101 inimese (34%) puhul on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.