GRAAFIKUD | Ööpäevaga tuvastati Eestis 392 koroonapositiivset, haiglaravi vajab 426 patsienti

23. aprilli seisuga on tervenenud 106 255 inimest. Neist 70 154 inimese (66%) haigusjuhtum on lõpetatud, 36 101 inimese (34%) puhul on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Ööpäeva jooksul manustati 11 599 vaktsiinidoosi, vaktsineerimisi on tehtud kokku 303 952 inimesele, kellest 93 250 on saanud mõlemad doosid. Üle 70-aastaste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 59%. 70+ vanusegruppi on üle 60% vaktsineeritud Hiiu-, Jõgeva-, Järva-, Lääne-, Lääne-Viru-, Põlva-, Pärnu-, Rapla-, Saare-, Tartu-, Viljandi- ja Võrumaal.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 490,6 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 9,6%. Ööpäeva jooksul avati haiglates uusi COVID-19 haigusjuhtumeid kokku 51, haiglaravi vajab 426 patsienti. Haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 68 aastat, kõikidest haiglaravi vajavatest patsientidest on üle 60-aastased 326 inimest (76%).

Tänahommikuse seisuga on vaktsineerimisi tehtud kokku 303 952 inimesele, kellest 210 702 on saanud ühe ja 93 250 kaks doosi. Ööpäeva jooksul manustati 11 590 doosi, kokku on manustatud 397 202 vaktsiinidoosi.

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) andmetel on Euroopa Liidus keskmiselt praeguseks vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud 23,1% täiskasvanud elanikkonnast. Eestis on vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud 27,3% täisealistest. Eesti on COVID-19 vaktsineerimiste arvult elanike kohta Euroopa Liidus Malta, Ungari ja Soome järel neljandal kohal.

Esmajärjekorras võimaldatakse vaktsineerimist tervishoiutöötajatele ning tervishoiuasutuste töötajatele, hooldekodude töötajatele ja elanikele ning üle 70-aastastele ja teatud diagnoosidega inimestele, kellel võib tervise tõttu olla COVID-19 haiguse kulg raskem. Niipea kui Eestisse jõuab piisavas koguses COVID-19 vaktsiine võimaldatakse vaktsineerimist ka teistele sihtrühmadele ja kogu elanikkonnale.

HOIA rakendust proovitakse taaselustada

Terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma ütles sel nädalal, et HOIA koroonaäppi on täiustatud ja täpsemaks muudetud. Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) andmetel on tänase seisuga HOIA rakendust alla laaditud 274 256 korda. Läbi rakenduse on end haigeks märgitud 6609 korda, millest aktiivseid haigusjuhte on hetkel 161.

Selleks, et HOIA saaks lähikontaktseid teavitada, peab see olema alla laaditud ja aktiveeritud enne haigestumist. Haigestunuks märkimise järel on HOIA oma eesmärgi täitnud ja lakkab teavitusi saatmast. Peale tervenemist on kasutajal võimalik taas HOIA alla laadida või selle seadetest oma andmed kustutada ning see alustab tööd otsast peale.