India koroonakriis süveneb: uus nakatumisrekord, haiglad on täis, hapnikku pole ja haiglatulekahjus hukkus 13 inimest

India, mis on ise suur vaktsiinitootja, on vaktsineerimiskampaaniat küll alustanud, aga vaid väike osa elanikkonnast on vaktsineeritud.

„See on traagiline, see halb juhtimine. Riigi jaoks, mis on tuntud maailma apteegina, on see, et vaktsineeritud on alla 1,5% elanikkonnast, raskesti adutav läbikukkumine,” ütles Cornelli ülikooli professor ja India valitsuse endine majandusnõunik Kaushik Basu Twitteris.