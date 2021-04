Navalnõid vabaduses ravinud arstid palusid tal näljastreigi lõpetada: varsti pole meil lihtsalt enam kedagi ravida

„Me mõistame, et edasine nälgimine võib tekitada olulist kahju A. A. Navalnõi tervisele ja võib viia kõige kurvema tagajärje – surmani. Võttes arvesse neerupuudulikkuse sümptomeid, rasket neuroloogilist sümptomaatikat, rasket hüponatreemiat, mis võib viia aju difuusse turse ja edasiste raskete neuroloogiliste häireteni ja krambisündroomi ja teadvuse kadumiseni kuni kooma tasemeni, mõistame me: kui näljastreik jätkub isegi minimaalse aja vältel, pole meil lihtsalt kahjuks varsti enam kedagi ravida,” kirjutavad arstid.

„Meie peamine ülesanne on säilitada oma patsiendi elu ja tervist. Nii pöördume me kui raviarstid Aleksei Navalnõi poole ja palume viivitamatult näljastreik lõpetada, et säilitada elu ja tervis, ning peame tsiviilarstide lubamist tema juurde ja objektiivsete uuringute ja konsiiliumide läbiviimist selleks piisavaks,” öeldakse pöördumises. „See, et isegi elementaarseks tsiviilarstide juurde lubamiseks ja kliiniliste soovituste järgi vajalike uuringute läbiviimiseks tuli meie patsiendil riskida oma eluga, jääb nende südametunnistusele, kes takistasid tal vajaliku meditsiiniabi saamist.”