Valitsus toetas edasiliikumist Soome lahe tunneli aruteludega

„Kabinetinõupidamise otsus ei tähenda paraku veel, et saaksime rääkida Eestit ja Soomet ühendavast tunnelist kindlas kõneviisis, kuid nii hiiglasliku projekti puhul on oluline ka see, et mõlemad riigid oma tahet väljendavad,“ ütles peaminister Kaja Kallas. „Loodan, et ühiste kavatsuste protokoll saab allkirjad ja me võime riigi poolt tunneli võimaliku rajamise ettevalmistustöödega edasi liikuda.“