Tšehhi saatis välja veel Vene diplomaate, solidaarsusest tegi sama ka Slovakkia

Kõik ülejäänud Vene diplomaadid peavad Tšehhist lahkuma mai lõpuks, teatas Kulhánek. Tema hinnangul peab lahkuma umbes 60 Vene diplomaati, vahendab Associated Press.

Tšehhi salateenistused on korduvalt hoiatanud Moskvat, et Vene saatkonnas Prahas on ebaproportsionaalselt palju diplomaate. Saatkonda kasutatakse tšehhide sõnul spionaažibaasina.