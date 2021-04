VILJA KÜSIB | Välisminister Eva-Maria Liimets: julgeolekuolukord on praegu äärmiselt ärev

Putin ütles, et kõigile, kes punaseid jooni ületavad, vastatakse jõhkralt ja karmilt, aga kus need jooned asuvad, seda otsustab Venemaa. Kuidas tõlgendab seda sõnumit Eesti riik, Euroopa Liidu riigid laiemalt?

Jaa, see arutelu on toimunud. Õieti ei olegi see leping, vaid parteidevahelise mõistmise dokument, memorandum, millel ei ole lepingulist kaalu. Kuna aga tegevusi ei toimu, on keeruline asuda midagi lõpetama.

Olen tahtnud end praeguses ametis n-ö käima tõmmata, et töö hästi jookseks, et siis astuda järgmised sammud.

Mul on hea meel, et diplomaadi rollist tulles saan ministrina jätkata oma lemmikvaldkonnas: välispoliitilised suhted, diplomaatia. On olnud nii raskeid kui ka meeleolukaid hetki.

Olete tulnud ministriks diplomaaditöölt. Kui kerge või raske on see rollivahetus olnud?

Samas on president Zelenskile antud nõu NATOt mitte liigselt tagant kiirustada liikmekssaamisega. Kas teie hinnangul on Zelenski käitunud parimal viisil, et seda eesmärki lähemale tuua?

Tõepoolest ei ole, kuid Bukaresti tippkohtumisel kinnitasid liitlased, et NATO uks on avatud, sealhulgas Ukrainale ja Gruusiale. Eesti on koos liitlastega aidanud Ukraina reformiprotsessi toetamist, et valmistada Ukrainat NATO-ga liitumiseks ette. Eelisel nädalal oli NATO Ukraina nõukogu kohtumine, kus Ukraina sai liitlaste tugeva toetuse osaliseks. Need olulised sammud kindlustavad Ukraina teed NATO suunas.

Ukrainal oleks NATOsse kuuluda hädasti tarvis, sest see kaitseks sõja eest, NATO teda võtta ei taha, sest riik on sõjas. Kuidas seda surnud ringi murda?

Meie jaoks on äärmiselt oluline, et NATO kinnitaks oma heidutusvõimet. Ootame sõnumit, et artikkel viis jääb NATO südameks.

Ma usun, et sõja mõõde seal pigem vaibub. Vene pool on öelnud, et viisid väed Ukraina idapiirile õppuste raames.

Kui suur on teie hinnangul tõenäosus, et Ukraina piirile kogunenud Vene väed täiemõõdulist sõda alustavad?

Sellist sõnumit ei olnud võimalik välja lugeda. Juttu oli asümmeetrilistest vastukäikudest. Sõnumid olid selgelt riigi sisse suunatud. On väga tähtis, et lääneriigid püsiksid ühtsed, toetaksid koos Ukrainat ning kaitseksid oma väärtusruumi. Meie julgeolek on kindel, sest oleme neis küsimustes lääne ühtsust näinud.

Kõige olulisem Eesti vaates on loomulikult see, et Vene ja Lääne pingelised suhted rahuneksid. Julgeolekuolukord on praegu äärmiselt ärev. Meile teeb suurt muret Vene vägede koondumine Ukraina piiriline. Meile on väga tähtis, et Vene pool deeskaleeriks oma väed.

Kindlasti on. Kui Eesti püüdles NATOsse, tegutsesid kõik Eesti poliitikud aktiivselt selle nimel, et selgitada oma sõnumit liitlastele, keda tookord oli vähem kui praegu. On oluline, et Ukraina tipp-poliitikud teeksid sedasama tööd.

Euroopale meeldib kangesti kõnelda äratuskelladest, kuid tundub, neid ise eriti ei kuulda. Keegi ei räägi näiteks Nord Stream 2 ehitamise peatamisest, sellest, et äkki ei ostaks enam Vene nafat ja gaasi. Mis peaks juhtuma, et selliseid samme kaalutaks?

Tooksin siinkohal välja aspekti, mis on meediaruumis jäänud tähelepanuta. Euroopa Liit on olnud väga põhimõttekindel. Krimmi annekteerimisega seos on EL kehtestanud Venemaale sanktsioonid.

Praegu ei ole keegi vägede koondumise asjus sanktsioone kehtestanud.

Selle pärast, et ei ole toimunud rasket rahvusvahelise õiguse rikkumist. Euroopa Liit on Venemaa suhtes kehtestanud mitmesuguseid sanktsioone. Ühed mõistavad hukka keemiarelvade kasutuse, teised rahvusvahelise õiguse rikkumise ja Krimmi annekteerimise. Euroopa Liit on neid sanktsioone ühtselt iga poole aasta tagant pikendanud, et mõjutada Venemaad agressiivset poliitikat lõpetama ning rahumeelselt lahendama Ukrainas tekkinud kriisiolukorda. Euroopa Liit on olnud väga põhimõttekindel.

Hiljuti sai teatavaks, et Tšehhi idaosas asuva laskemoonalao plahvatus 2014 oli Vene eriteenistuste töö. Tšehhid on ise Vene diplomaate hulgi koju saatnud ja ootab seda ka Euroopa partneritelt. Kas see on ka meil plaanis?

On äärmiselt kahetsusväärne, et on tuvastatud järjekordne intsident, mille käigus on Vene luureohvitserid korraldanud tegevusi suveräänse riigi pinnal. Eestile on äärmiselt tähtis olla Tšehhiga solidaarne. Oleksime solidaarsed ka mõne teise liitlasega, kui selline palve tuleks. Eesti on ette võtnud mitmeid samme, mida Tšehhi palus. Oleme teinud ühisavalduse nii NATOs kui ka Euroopa Liidus. Jah, ka meie oleme välja saatmas Vene diplomaati.

Olete olnud suursaadik Tšehhis. Tegemist on vist ajaloolise madalseisuga Tšehhi-Vene suhetes?