FOTOD | Kersti Kaljulaid Afganistanis teenivatele kaitseväelastele: iga teie siin teenitud päev teeb Eestit turvalisemaks

Riigipea rõhutas kohtumisel, et Eesti osalemine Afganistani missioonil on muutnud Eesti liitlassuhteid oluliselt tugevamaks ning Eesti turvalisemaks.

Pärast kohtumist pidas president Kaljulaid Eesti kaitseväelastele ka kõne, mille Delfi täiskujul avaldab:

„Rääkides Afganistani missioonist, peame me meenutama selle algust. See oli aeg, kui meie iseseisvuse taastamisest oli möödas vaid 10 aastat. Me olime selleks ajaks juba osalenud rahuvalvemissioonidel, peamiselt Balkanil, aga mitte missioonidel, kus rahu tuli esmalt tekitada. Me ei olnud ei NATO ega Euroopa Liidu liige, kuigi siht oli selge.

Vahepealse kahe kümnendiga oleme ka riigina arenenud sinnani, kus lisaks võimekusele sõjalistel missioonidel panustada on meil oskus, võimekus ja ka valmisolek panustada kõige kõrgemal rahvusvahelisel diplomaatilisel tasandil. Me oleme ÜRO julgeolekunõukogus ning selle missiooni jaoks otsustavatel hetkedel praegu oleme ka Afganistani teemahoidja selle maailma kõige keerulisema diplomaatilise laua taga. Nii et Afganistan on olnud meile oluline ja me panustame siia väga erineval moel.

Praegu Afganistanis viibivad Eesti kaitseväelased on viimane Eesti üksus, kes siin teenib. Iga päev, mil kaitseväelased siin missioonil viibivad, teeb Eestit turvalisemaks ja paremaks. Ja teeb ka maailma. Ükski päev, mil meie kaitseväelased – ja enne seda päästjad-demineerijad – siin on teeninud, ei ole olnud asjata. Me oleme maksnud kõrget hinda. 9 langenut, 39 raskelt vigastatut ja üle 100 vigastatu kokku. See on valu, mis jääb meie ühiskonda ja veteranide sekka igaveseks. Iga kord Paldiskis käies peatun ka monumendi ees, mis on pühendatud kõigile meie missioonidel langenutele. See tänuvõlg jääb alatiseks ja minu kõige sügavam lugupidamine kuulub kõigile, kes missioonidel osalevad.