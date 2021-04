VIDEO | Daniel Levi tähistas uue loo välja tulemist Woke Customers ketside disainiga

Wokecustoms on võtnud enda eesmärgiks luua erilise disainiga jalanõusid, mis loovad ka kõige tagasihoidlikumatele inimestele isikupära. Nad maalivad liblikatest portreedeni ning ainus piir on tellija enda loovus. Nad on võtnud kindla sihi suureneda nii Eestis kui ka välismaal ja jõuda punkti, mil saadavad tuhandeid paare üle maailma. Algus on olnud aeganõudev ja keerukas, kuid tänu kindlale sihile ja toetajatele on nad kolinud kodukontorist stuudiosse/kontorisse ning hakanud ka vaikselt abikäsi leidma. Tehes ägedaid projekte ning koos töötades vahvate inimestega, võtavad nad ka oma fännid kaasa oma huvitavale teekonnale.