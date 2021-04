SUUR TÜNG | Navalnõi toetajana esinenud Vene trollid kohtusid riigikogu liikmetega

"Teades, et 18. märtsil olid Eesti riigikogu liikmed juba "Volkoviga" kohtunud ning et 19. mail olid Leedu kolleegid teinud sedasama, otsustasin pärast välisministeeriumiga arutamist kohtumise kokku leppida," kirjutas Kols sotsiaalmeedias.

Õige Leonid Volkov kinnitas, et kohtumistel osaleja ei olnud tema. Tema sõnul on tünga taga Kremli toega vembumeistrid "Lexus" ja "Vovan". "Muljetavaldav kampaania!" imestas Volkov. Ta lisas: "Kõige imekspandavam on see, kuidas "minu" nägu on pandud Zoomi-kõnesse. Tere tulemast deepfake’i-ajastusse."