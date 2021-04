Valitsus on korduvalt kinnitanud, et piirangute leevendamisel on prioriteet lapsed tagasi kontaktõppele saada. Siiski tähendab see uusi koroonakoldeid, mida aitaks piirata tõhus ventilatsioonisüsteem.

“Ventilatsioon on meie koolis nii hea, kui süsteemid lubavad,” ütles Henrik Salum, Gustav Adolfi gümnaasiumi direktor. Ta nentis, et koolis on olnud süsihappegaasi mõõtjad, mis näitavad, et teatud hetkedel on CO2 tase läinud üle piiri. “Süsteem pole kõige parem,” märkis Salum.