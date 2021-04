Iisraeli väljaanne: Eesti pidi saama Pfizeri koroonavaktsiini katsebaasiks, aga Netanyahu veenis Pfizeri juhi ümber

Dermer pidas Bourlaga ka eraldi läbirääkimisi, et veenda viimast Iisraeli katsetusbaasiks valima.

Netanyahu ja Dermer tõid esile, et Iisraelil on olemas oma elanikkonna haiguslugude arvutiandmebaas, mis ulatub 30 aasta taha, ja rõhutasid kohalike kliinikute katvat võrgustikku, mis saavad manustada vaktsiini kiiresti ja efektiivselt. Lisapunkt Iisraeli kasuks oli väiksus, aga mitte liigne väiksus.

Pfizeri esindajad vastasid, et ka Eesti täidab need kriteeriumid, aga siis lõid Netanyahu ja Dermer lauda oma trumbid: Iisraeli kogemuse eriolukordadega, mis võimaldab tegelda igasuguse olukorraga, mis võib vaktsineerimiskampaania tõttu tekkida, ning Iisraeli demograafilise mitmepalgelisuse. Need argumendid kallutasid lõpuks kaalukausi Iisraeli kasuks.