Plaan B: kui Eestil peaks AstraZenecat nappima, siis laename teistelt riikidelt

"Paraku pidevalt AstraZeneca tarned on väiksemad, kui on lubatud. Näiteks järgmisel nädalal pidi tulema 50 846 doosi, aga tuleb 2400 doosi. Ehk siis meil on endiselt vaktsiinide defitsiidi tingimus, kus me toimetame," sõnas peaminister Kaja Kallas eile riigikogu infotunnis.