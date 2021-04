26-aastase Kareli leidmiseks on appi võetud droonid, kopterid ja ATV-d

Politsei ja vabatahtlike otsingud 15. aprillil enda Keilas olevast kodust lahkunud 26-aastase Kareli leidmiseks jätkuvad ning tänaseks on kontrollitud üksjagu vihjeid, mis ei ole kahjuks viinud lähemale mehe leidmisele.

Politsei palub kõigil, kes on meest näinud või omavad infot tema võimaliku asukoha kohta, anda sellest teada hädaabinumbril 112 või võtta Karelil endal ühendust mõne oma lähedasega ja anda märku, et temaga on kõik hästi.