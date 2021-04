Venemaa inimõiguste volinik: Navalnõi kinnipidamistingimused vastavad rahvusvahelistele standarditele

Moskalkova märkis, et „öösel on Navalnõile nagu ka teistele süüdimõistetutele eraldatud kaheksa tundi katkematut und”. Seejuures on aga vastavalt seadusandlusele asutuse töötajad kohustatud külastama ruumi, kus süüdimõistetud viibivad, „sealhulgas öösel, aga neil ei ole õigust katkestada nende und”. Moskalkova väitis, et Navalnõi und ei ole sunniviisil katkestatud.