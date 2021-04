BLOGI ja VIDEO | Tanel Kiik valitsuse pressikonverentsil: seksistlikud märkused ei sobi saunalavale ega parlamenti

Pressikonverentsil osalesid peaminister Kaja Kallas, riigihalduse minister Jaak Aab, rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus ning tervise- ja tööminister Tanel Kiik.

Kallas kõneles, et riigieelarvestrateegias ollakse kokkuleppele jõudmas. Laiem plaan on toetada reforme majanduses. Näiteks 6 miljonit eurot saadakse EList, et teha ära rohepööre ning digipööre.

"Kriisis on erasektor pidanud kokku tõmbama ja avalik sektor peab olema solidaarne," lisas Kallas, viidates võimalikele kärbetele ning kokkuhoiukohtadele.

Tanel Kiik kõneles, et võrreldes koroonaviiruse tipphetkega Eestis oleme 3,5 korda näitajatega alla tulnud. "Kahe nädala näitaja pole sel aastal nii madal olnudki. Aga pole need numbrid kaugeltki madalad - haiglakoormus on kõrge ja näitajad peaksid madalamad olema. Tuleb jätkata vastutustundlikku käitumist," meenutas ta. Lisaks nentis Kiik, et vaktsiinitarned on olnud oodatust väiksemad.

Kiik juhtis tähelepanu eile riigikogu infotunnis toimunud vahejuhtumile, kus üks EKRE saadik tegi peaministri suunal pisendava märkuse. "Kuulates šovinistlikke väljaütlemisi parlamendiliikmete poolt... Iga parlamendiliige on eeskujuks ja peab mõtlema, et igal sõnal on suur kaal. Seksistlikud märkused ei ole parlamenti ega saunalavale sobivad. Neist peaksime loobuma," kõneles minister.