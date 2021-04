India püstitas päeva jooksul koroonaviirusega nakatumise ülemaailmse rekordi

India on praegu koroonaviiruse teise laine kägistavas haardes ning niigi ülekoormatud tervishoiusüsteemi kummitab ka tõsine hapnikupuudus, vahendab BBC News.

Delhi kõrgeim kohus on avalikult kritiseerinud India keskvalitsust hapnikukriisi eest pealinnas.

„See on naeruväärne. Me tahame teada, mida keskus teeb hapnikuga varustamise suhtes kogu Indias,” teatasid kohtunikud, kui lugesid ette otsust kuue erahaigla omaniku petitsiooni kohta.

Mitmed inimesed Indias on surnud hapnikku oodates, kuigi ei ole võimalik teada saada, kui palju täpselt. India sotsiaalmeedia on olnud täis palveid hapniku saamiseks.

Suurlinnades koguneb rahvas haiglate ümber, mis on haigeid täis. Tervishoiusüsteemil on toimetulekuga raskusi.

Maharashtra on India rikkaim osariik ja seal asub riigi finantskeskus Mumbai. Koroonakolle on see olnud alates pandeemia algusest umbes veerandiga kõigist India juhtumitest.