Välisminister Liimets: piirileppe ratifitseerimine ei ole minu isiklik agenda

"2014. aastal tuli see teema uuesti lauale ning sealt me ka tänase valitsusega selle võtsime, et jõuda selleni, et Eestil oleks üks küsimus Vene Föderatsiooniga maas ja piir oleks paigas," märkis ta.

"Selle lepingu kontekstis on oluline silmas pidada, et tõesti Venemaa toob esile pidevalt selle, et Eesti oleks justkui sõlmitud lepingu mõttest taganenud, sest allakirjutatud lepingus on ju kirjas, et riikidel pole teineteise vastu territoriaalseid nõudmisi. Kuid hetkel me räägime lepingu ratifitseerimisest. Leping on kokku lepitud, piirijoon paika pandud ja meie jaoks on oluline juriidiline selgus. Mina ütleks, et selle lepingu ümber käivad arutelud on ülepolitiseeritud. Eesti vajab lepingut. Kindlasti on ka Venemaale hea, kui tal on piirileping ja piir paigas naaberriikidega. Selles küsimuses on kindlasti vaja edasi liikuda," rääkis Liimets.