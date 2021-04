OTSEPILT ja -BLOGI | Vene võimud asusid protestijaid laiali ajama, sajad inimesed peeti kinni

Vangistuses viibiva Navalnõi staabi tänaseks välja kuulutatud „viimne võitlus headuse ja neutraliteedi vahel” on pannud Venemaa linnade võime mitte ainult Navalnõi kohalike staapide tegelasi massiliselt vahistama, vaid ka linnade keskseid väljakuid ja tänavaid sulgema.

Tänavatele on toodud tugevdatud politsei ja rahvuskaardi salgad. Võimud kavatsevad täna tegutseda samamoodi nagu 31. jaanuari Navalnõi toetusaktsioonide ajal, kuulutades igasugused sanktsioneerimata protestid „ohuks ühiskondlikule julgeolekule”.

Venemaa siseministeerium on andnud kohalikele ametkondadele käsu hoiatada elanikkonda aktiivselt protestiaktsioonidel osalemise eest. Aktsioonidel osalemise eest on ette nähtud karm karistus. Vene peaprokuratuur hoiatas, et võidakse kasutada massirahutuste paragrahvi, mille alusel võib trellide taha sattuda kuni kaheksaks aastaks.