Haapsalu pussitaja võeti vahi alla, sest leiti, et vabaduses võiks mees ohustada kellegi elu ja tervist

„Teda kahtlustatakse mõrvas, mis seisnes kolme inimese noaga löömises. Löömise tagajärjel suri üks inimene ja teised said nii tõsiselt viga, et vajasid haiglaravi. Lisaks sellele kahtlustatakse teda eelmisel aastal toime pandud neljas kehalise väärkohtlemise juhtumis, kusjuures kõigil kordadel on mees kahtlustuse järgi olnud alkoholijoobes,“ ütles prokurör Indrek Kalda. „Seoses ühe varasema õigusrikkumisega on ta suunatud alkoholisõltuvusravile, kuid seda ta ei läbinud,“ tõdes prokurör. „Seega on tõsiseltvõetav oht, et vabaduses võiks mees uuesti vägivaldseks muutuda ning ohustada kellegi elu ja tervist.“