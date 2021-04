ERISAADE | Karusloomafarmid soodustavad koroonaviiruse uute tüvede teket ja kujutavad ohtu rahva tervisele

Karusloomafarmist päästetud tšinšilja Foto: Rauno Volmar

Tänase Delfi “Erisaate” külaline on loomakaitseorganisatsiooni Nähtamatud Loomad president Kristina Mering, kellega tuleb juttu karusloomafarmide keelustamisest. Nimelt on teema taas päevakorda kerkinud, sest sel nädalal avaldas keskkonnaminister Tõnis Mölder, et toetab karusloomafarmide tegevuse lõpetamist.