Milline on parim robottolmuimeja? Kuidas leida enda jaoks õige?

Parimate robottolmuimejate sekka kuulub päris mitmeid kvaliteetsete kaubamärkide esindajaid ja esmapilgul võib tekkida kerge segadus. Võib-olla küsid endalt:

Kas mulle oleks vaja võimalikult paljude omaduste ja nutikate funktsioonidega masinat?

Kas soodne seade teeks sama hästi töö ära nagu tippude hulka kuuluvad robottolmuimejad?

Uurime lähemalt, mille poolest robottolmuimejad erinevad ja mida enne valikut täpsemalt mõelda ning silmas pidada.

Mida eri hinnaklasside kohta võiks teada?

Uue kodumasina või ükskõik millise seadme ostusoovi puhul mängib olulist rolli mõistagi hind. Kaubavalik ja hinnaskaala on enamasti lai ning leidub nii soodsaid, keskmise hinnaga kui ka väga hinnalisi tooteid.

Paraku kipub olema nii, et ülisoodsa hinnaga seadmelt ei saa loota rohkelt nutikaid omadusi ja suurt jõudlust. Kui robottolmuimeja valmistamisel on panustatud kasulikele funktsioonidele, siis on see ka efektiivsem puhastaja.

Soodsad ja keskmise hinnaga robottolmuimejad

Väga soodsad või vanema põlvkonna robottolmuimejad ei pruugi jõuda toas kõikjale ja need kipuvad mõnikord ka esemete vastu põrkama.

Keskmises hinnaklassis olevad mudelid on juba natukene nutikamad, neid saab juhtida telefonirakenduse kaudu, kuid siiski võivad esineda mõned puudujäägid. Näiteks ei pruugi tolmuimeja töödeldavat pinda kaardistada, seega võivad puhastamisel mõned kohad vahele jääda.

Enamik väikese ja keskmise hinnaga robottolmuimejaid on mõeldud väiksematele kodudele. Neil on täpselt nii palju aku kasutusaega, et enne laadimist puhastada üks või kaks tuba.

Kallimasse hinnaklassi kuuluvad nutikad robottolmuimejad

Nutikamad ja pisut hinnalisemad mudelid (näiteks Xiaomi robottolmuimeja Mi Mop Pro) suudavad puhastustööd teha süsteemselt – need teavad, kuhu on ruumis tarvis liikuda ja kus on juba käidud. Lisaks on seadmel olemas ka märgpuhastuse ehk mopifunktsioon.

Tõeliselt targad, kuid hinnalised tippseadmed