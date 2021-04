Bali saarest põhja pool jäi kadunuks Indoneesia allveelaev

Indoneesia sõjaväe ülem ütles, et sõjalaevad saadeti allveelaeva KRI Nanggala-402 otsingutele, vahendab BBC News.

Indoneesia võimud on kutsunud Austraaliat ja Singapuri otsingutele appi.

„[Merevägi] otsib seda praegu. Me teame piirkonda, aga see on üsna sügav,” teatas esimene admiral Julius Widjojono AFP-le.