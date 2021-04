VIDEO JA BLOGI | Mari-Anne Härma LAV-i tüvest: kindlasti on põhjust muretseda

Nii Härma kui ka tervise- ja tööminister Tanel Kiik nentisid, et olukord on siiski palju parem kui veel mõned nädalad tagasi. Tema sõnul on seitsme päeva nakatumisnumbrid kolm korda madalamad kui veel kolm nädalat tagasi. "Kui aga muutume hooletuks, võib kätte võidetud edu kaduda," lisas minister.

Eestis saab õige pea täis 300 tuhat esimese doosiga vaktsineeritut. Suurvaktsineerimise korraldamise töörühma juht Marek Seer ütles, et 26. aprillist saavad kõik perearstid Pfizeri-BioNTechi vaktsiini tellimise pakkumise. See tehakse vastavalt perearsti patsientide nimistule ja seal leiduvate riskirühma kuuluvate inimeste arvule. "Palun mõistmist, kuna vaktsiinitarned on praegu veel piiratud," ütles Seer. "Kohe, kui olukord paraneb, avaneb ka rohkem võimalusi vaktsineerimiseks," lisas vaktsiinijuht.

Mari-Anne Härma andis ka teada, et HOIA koroonarakendus on läbinud uuenduskuuri, mistõttu tasub see kõigil alla laadida: "See on nüüd palju tundlikum ning aitab kasutajal saada teada, kui ta on viibinud koos nakatumiskahtlusega inimese läheduses."