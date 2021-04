BLOGI | Kaja Kallas riigikogu infotunnis: meil on vaja Venemaaga piirilepingut, et ohuolukorras ei saaks liitlasi eksitada

Kaja Kallas rääkis, et eakate vaktsineerimine edeneb plaanitust aeglasemalt, kuna AstraZeneca tarned on lubatust palju väiksemad, lisaks peatati Jannseni vaktsiini kasutamine, kuni selgub täpsemalt, mis vaktsiini kõrvaltoimed on ning keda need mõjutavad. Lisaks ütles Kallas, et piirilepe Venemaaga on oluline, et konflikti korral ei saaks NATOt ja teisi liitlasi eksitada.