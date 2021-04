Eesti hakkab Euroopa vaktsiinipassi esimeste seas testima

Euroopa Komisjonis töötatakse välja digiallkirjade süsteemi, mis võimaldaks liikmesriikidel teineteise vaktsiinipasside kehtivust kontrollida. Keskset euroliidu isikuandmete registrit ei looda. Eesti on üks esimestest riikidest, mis proovib enda passi euroliidu süsteemiga ühilduma panna.

Mõned Eesti Euroopa Parlamendi saadikud on olnud skeptilised, kas vaktsiinipassi saab sel suvel turismi eesmärgil kasutada. Euroopa Komisjoni ametniku sõnul on passi eesmärk just nimelt muu kui vajaduspõhise reisimise soodustamine, sealhulgas turismi taaselustamine.