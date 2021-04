Vene linnades suletakse meeleavalduste hirmus tänavaid ja väljakuid. Põhjenduseks koroonaviirus, võiduparaadi proov ja puugitõrje

Jekaterinburgis on täna tugevdatud politsei tööd. Puhkusel või puhkepäeva veetvatel politseinikel kästi linna jääda ja olla ööpäevaringselt kättesaadavad. Tugevdati videojälgimisega tegeleva ekstremismivastase võitluse keskuse tööd. Ametlikult ei ole tänavad suletud mitte Navalnõi toetusürituse, vaid võiduparaadi proovi tõttu. Sverdlovski oblastitelevisioon teatas, et algselt pidi paraadi proov toimuma kohaliku aja järgi kell 20, aga toodi kaks tundi ettepoole.

Moskvas on juba hommikust alates suletud kõik Kremli juurde viivad peamised tänavad ja väljakud. Metalltõkked on püstitatud Maneeži väljakule, kus Navalnõi toetusaktsioon peaks aset leidma. Eile ei andnud Moskva linnavõimud luba korraldada Maneeži väljakul 100 000 osavõtjaga meeleavadust, põhjendades seda koroonaviirusevastaste meetmetega. Ilma loata aktsioonide korraldajad lubati vastutusele võtta.

Sarnaselt tegutses Ulan-Ude linnavalitsus. Seal teatati, et täna võideldakse linna peaväljakul kuni õhtuni aktiivselt puukidega seoses puhtusekuu ning saabuvate 1. ja 9. maiga. Linnamajanduse komiteest öeldi Baikal-Dailyle, et kõik need tööd on plaanilised. Sama väljaanne märgib, et kunagi varem mingit puugitõrjet Ulan-Ude Nõukogude väljakul toimunud ei ole.

Peterburis eraldati ööl vastu eilset Palee väljak, kuhu tekkisid metalltõkked.

Penzas on eile õhtust piiratud liiklust ja parkimist Lenini väljaku piirkonnas, kuhu oli kavandatud Navalnõi toetusmeeleavaldus. Põhjendati seda sellega, et toimub mingi „kohaliku omavalitsuse päev”. Mingit ürituste programmi ei ole aga avaldatud ega ole teada sellel osalejad.

Silovik’id on regioonides saanud Venemaa siseministeeriumilt käsu hoiatada elanikkonda aktiivselt protestiaktsioonidel osalemise eest. Aktsioonid on kuulutatud „ohuks ühiskondlikule julgeolekule” ja karistus nendel osalemise eest on ette nähtud karm. Peaprokuratuur hoiatas, et võidakse kasutada massirahutuste paragrahvi, mille alusel võib kuni kaheksaks aastaks trellide taha sattuda.

Peaprokuratuur kinnitab, et „üleskutsed massirahutustele” lähtuvad Korruptsioonivastase Võitluse Fondilt (FBK), Navalnõi staapidelt ja Kodanike Õiguste Kaitse Fondilt, milliseid Moskva prokuratuur tahab kohtu kaudu ekstremistlikeks organisatsioonideks tunnistada. Moskva linnakohus on kõik selle hagiga seotud dokumendid salastanud. Navalnõi organisatsioone süüdistatakse „värvilise revolutsiooni” ettevalmistamises Venemaal mingite välismaal asuvate „ekstremistliku tegevuse ja Venemaa ühiskondlik-poliitilise olukorra destabiliseerimise” keskuste tellimusel.

Staatus „ekstremistlik” teeb organisatsioonide tegevuse Venemaal võimatuks: kriminaalvastutus ähvardab lisaks juhtidele ka nende realiikmeid ja annetajaid, keelatakse kogu sümboolika, meedia peab mainimise korral lisama, et nad on keelatud, ja nende organisatsioonide korraldatud aktsioonidel osalejad on automaatselt kriminaaljuurdluse algatamise ohus.