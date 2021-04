AFGANISTANI AJAJOON | "Mart, kas sul on probleem?" – "Ei, meil on probleem."

"Toomas, kes on Putin?" Nii küsib president Lennart Meri välisminister Toomas Hendrik Ilveselt loetud tunnid enne uue aastatuhande algust. Boriss Jeltsin on just teatanud enda tagasiastumisest. Venemaa presidendiks saab samal õhtul peaminister Vladimir Putin, endine KGB agent ja FSB juht. Augustis 1999 oli ta alustanud enda peaministri-ametiaega sõjalise jõudemonstratsiooniga Tšetšeenias: "Jälitame terroriste igal pool. Kui lennujaamas, siis lennujaamas. Ja kui me leiame nad tualetis, siis – vabandage mind – veristame me neid peldikus. Ja nii on, jutul lõpp."

-Venemaa Helsingi tippkohtumisel tahab Boriss Jeltsin Bill Clintonilt lubadust, et Balti riike ei võeta NATO-sse. Vene riigipea väidab samas, et tal pole nende riikide suhtes territoriaalseid nõudmisi. Clinton vastab: "See tekitaks Balti riikides ja teistes just seda hirmu, mida sa üritad leevendada ja mille kohta sa eitad, et see on õigustatud." Jõutakse kompromissile: Balti riigid ei liitu veel esimeses, 1999. aasta laines, mil Jeltsin on veel ametis.

-le." Et Venemaa president Valdimir Putin on olnud juba kaks aastakümmet Eesti riigi põhiline pahalane, kiputakse unustama, et ka Boriss Jeltsini aegne nõrk Venemaa ei vaadanud meie idast lahtisidumise plaanidele sugugi lepliku pilguga.

Edgar Savisaare valitsuse välisministriks saab Lennart Meri. Jüri Luik on meenutanud : "Toonase välisministeeriumi meeskond oli kompromissitu: me peame kuuluma Läände igal mõeldaval viisil."

Eesti otsustas veel enne oma iseseisvuse täielikku taastamist, et meie tulevik ei ole idas – laev pööratakse ümber. Nõukogude-Afganistani pikaleveninud sõda oli üks teguritest, mis Kremli impeeriumi lagundamist kiirendas. Eestis tekitas see pahameelt sellepärast, et sõjas hukkus 16 eestlasest ajateenijat.

"Pärast sõjategevuse algust saatsin eile õhtul USA president George Bushile kinnituse, et Eesti on oma kohustustele truu ning Ameerika Ühendriigid ja tema liitlased võivad arvestada meie väikeriigi toetust."

Üsna ruttu saab selgeks, et rünnaku peaarhitekt oli olnud Osama bin Laden, Talibani kontrollitavas Afganistanis redutav terroritühmituse al-Qaeda juht. Et Taliban keeldub USA nõudmisest anda bin Laden välja, algab sõda. Järgmisel päeval peab president Lennart Meri enda ametist lahkumise kõne:

Peaminister Mart Laaril on Stenboki Majas pooleli kohtumine Hispaania peaministri José Maria Aznariga, kuitema lauale pannakse paber, mis võtab valitsusjuhi ilme süngeks. Aznar küsib: "Mart, kas sul on mingi probleem?" Laar: “Ei, paraku on hoopis meil probleem.” Laari sõnad olid prohvetlikud, sest järgmine suur terrorirünnak tabas just Aznari kodumaad.

20. märts 2003

Kui Afganistani sõda pälvis 11. septembri rünnakute tõttu laia toetuse, siis Iraagi sõja vastu protestitakse veel enne selle algust. "Olete kas meiega või meie vastu," lausub president Bush. Ometi keelduvad nii Saksamaa kui ka Prantsusmaa sõjas osalemisest. NATO liitlased pole enam ühtsed ning pahameel maailmas on laialdane.

20. juuni 2003

Eesti jalaväerühm ESTPLA-11 liitub USA eestveetava sõjaga Iraagis.

28. veebruar 2004

Iraagis hukkub nooremseersant Andres Nuiamäe (21). Klassijuhataja Sirje Pehk Järva Teatajale: "Taban end tihti temale mõtlemast. Töökas ja visa noormees, veendunud sportlane ja kahtlemata klassi autoriteetseim õpilane. Eesti rahvale on Andres kahtlemata kangelane, aga emale, isale ja õele ja vennale – poeg ja vend, kes ei tule kunagi koju."



11. märts 2004

Terrorirünnakud Madridis, hukkub 193 inimest. Osalt Hispaania osalemise pärast Iraagi sõjas ning osalt terrorirünnakutega kehva toimetulemise tõttu kaotab José Maria Aznar üldvalimised ning peaministrikoha. Võimule tulnud varasem opositsioon viib Hispaania väed Iraagist välja.

29. märts 2004

Brüsselis NATO peakorteri ees heisatakse sinimustvalge. Suur unistus on täitunud – Eestist sai NATO liige.



25. oktoober 2004

Iraagis hukkub vanemveebel Arre Illenzeer (28). Kaitseväe juhataja Tarmo Kõuts: "Ta oli enda jaoks selgeks mõelnud, mida tähendavad ustavus, ausus, õiglus, vastutustunne, distsipliin ja kaalutletus." Tema tütar oli siis vaid mõne nädala vanune. Carolin Illenzeeri haridustee toetamiseks asutati fond, mis panustab nüüd juba paljude langenud või vigastatud kaitseväelaste laste õpingutesse.