Zelenskõi tegi Putinile ettepaneku kohtuda Donbassi sõjapiirkonnas

„Eraldi tahan pöörduda meie põhjanaabri poole. Kunagi ütles Vene Föderatsiooni president: kui kaklus on vältimatu, tuleb lüüa esimesena. Aga minu arvates peab iga liider täna aru saama, et kaklus ei saa olla vältimatu, kui jutt ei käi mitte kangialusest ja huligaanidest, vaid reaalsest sõjast ja miljonitest inimeludest,” ütles Zelenskõi, vahendab UNIAN.

Zelenskõi tuletas meelde, et Donbassis elavad endiselt Teise maailmasõja veteranid, „kes vabastasid selle maa natsidest ega mõista, miks on nende rahulik elu 75 aasta pärast jälle sõjaohus”.

„Ukraina ja Venemaa näevad vaatamata ühisele minevikule tulevikku erinevalt. Meie oleme meie. Teie olete teie. Aga see ei ole tingimata probleem, see on võimalus. Vähemalt võimalus, kuni ei ole hilja, peatada tulevaste sõjakaotuste mõrvarlik matemaatika,” ütles Zelenskõi.