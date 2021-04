Kersti Kaljulaid sõitis Afganistani töövisiidile

Just antud visiiti silmas pidades sai Kaljulaid mõni aeg tagasi oma vaktsiinikuuri kätte. Talle süstiti nelja nädalase vahega kaks doosi AstraZenecat.

Visiidi eesmärgiks on avaldada toetust liitlasvägedele, tunnustada missioonil viibivaid Eesti kaitseväelasi ning arutada Afganistani liidritega liitlasvägede väljaviimise ja riigi tuleviku küsimusi, teatas presidendi kantselei.

Riigipea kohtub oma töövisiidi käigus Eesti kaitseväelastega, Afganistani presidendi Ashraf Ghaniga, välisministri Haneef Atmariga, Kõrgema Lepitusnõukogu juhi Abdullah Abdullahi, Afganistanis tegutsevate liitlasvägede ülema kindral Austin S. Milleriga. Samuti on planeeritud kohtumised ÜRO Afganistani abimissiooni juhtide ning Eesti pikajaalise arengukoostöö partneri MTÜ Mondo kohapealsete esindajatega.

"Afganistani operatsioon on olnud taasiseseisvunud Eesti kõige pikem ja raskem sõjaline missioon. Selle visiidiga soovib president, kes on ka riigikaitse kõrgeim juht, esile tõsta kõigi seal teeninud Eesti kaitseväelaste panust. Kuna sõjaline operatsioon lõppeb lähikuudel välisvägede väljaviimisega ning Eesti on ka ÜRO julgeolekunõukogus Afganistani teemajuht, soovime visiidil arutada nii liitlasvägede juhtide kui Afganistani liidritega riigi tuleviku ja eesseisvate valikutega seotud küsimusi," selgitas presidendi julgeolekunõunik Peeter Kuimet.